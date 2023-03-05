اعترف تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن اليوم (الأحد) بمقتل القيادي حمد بن حمود التميمي في غارة بطائرة دون طيار يرجح أنها أمريكية استهدفت منزلاً كان قد استأجره حديثاً في محافظة مأرب، متهماً أمريكا بالوقوف وراء اصطياده.

ونقل موقع «سايت» المتخصص في متابعة أخبار تنظيم القاعدة بيانا عن التنظيم أكد فيه أن التميمي المعروف بـ«عبد العزيز العدناني» قتل في غارة شنتها طائرة دون طيار في 26 فبراير استهدفت منزله في محافظة مأرب، مبينا أن مسؤولا إعلاميا آخر يدعى أبو ناصر الحضرمي قتل في الهجوم.

وأقر البيان بأن التميمي كان يستعد لتنفيذ هجمات إرهابية ضد مصالح غربية في اليمن، وجاء الهجوم بعد أسبوعين من مقتل 3 قيادات في غارة أمريكية استهدفت سياراتهم في صحراء مأرب.

يذكر أن التميمي كان يشغل منصب رئيس شورى تنظيم القاعدة، وتعتبره واشنطن من بين أخطر فروع القاعدة، وهو من يقف وراء تنصيب خالد باطرفي زعيما للتنظيم، وكان واحداً من المرشحين لقيادة التنظيم في اليمن، وتنقل بين مديرية الجوبة في جنوب مأرب ووادي عبيدة شرق المحافظة قبل أن يلقى حتفه.