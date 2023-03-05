اعتقلت السلطات الأمنية العراقية اليوم (الأحد) 6 إرهابيين من تنظيم داعش مدانين بعمليات تفجير دور سكنية. ووفقاً لوزارة الداخلية فإن وكالة الاستخبارات والتحقيق الاتحادية نفذت عملية في مناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين.

وأفاد البيان بأن الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم ينشطون ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي، ومتورطون في تفجير الدور السكنية العائدة لمنتسبي الأجهزة الأمنية، وخطف المواطنين وإجبارهم على دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم.

وأشار إلى أن الإرهابيين عملوا مخبرين للتنظيم ويبلغون عن تحركات القوات الأمنية ونقل المواد الغذائية وتوزيع ما يسمى الكفالات على عناصر داعش ونصب السيطرات الوهمية قبل أيام التحرير، مبيناً أنه تم تشكيل فريق عمل مختص وفقاً لمذكرات توقيف رسمية صادرة من القضاء، وقد جرى تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول أعلن الأسبوع الماضي مقتل 17 إرهابياً من تنظيم داعش بينهم قيادات في صحراء الأنبار.