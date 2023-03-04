كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (السبت) عن تقديم طهران تأكيدات رفيعة المستوى بأنها تعتزم التعاون مع الوكالة، لحل قضايا الضمانات العالقة، موضحة أن إيران ستسمح للوكالة بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والرصد.

ورحب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بالضمانات التي قدمتها إيران وبموافقتها على السماح للوكالة بإجراء المزيد من أنشطة المراقبة، موضحاً أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأتا مناقشات فنية من أجل توضيح مسألة جزيئات اليورانيوم المخصب بنسبة 83.7% في فوردو. وقال غروسي: طهران ستسمح للوكالة بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والرصد، وسيتم الاتفاق على وسائل التنفيذ في سياق اجتماع فني يعقد قريباً، مبدياً أمله لمتابعة المناقشات الفنية والتنفيذ الكامل للبيان المشترك مع إيران.

وذكر أنه سيتم الاتفاق على وسائل التنفيذ المتعلقة بأنشطة التحقق والرصد، لافتاً إلى أنه سيزيد من عمليات التفتيش بمنشأة فوردو الإيرانية بنسبة 50%.

وأعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية عزمه إعادة كاميرات المراقبة للمنشآت النووية الإيرانية.