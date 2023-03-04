كشف طبيب الرئيس الأمريكي عن خضوع جو بايدن، لعملية إزالة ورم سرطاني خلال شهر فبراير الماضي.

وقال الطبيب إن الرئيس أزال ورما في الجلد، كان صغير الحجم، وإنه ليس بحاجة للعلاج حاليا.

وقال أوكونور إن الرئيس بايدن، حالته الصحية جيدة، وأن الورم السرطاني كان في صدره، واكتشف خلال الفحص السنوي المقرر للرئيس، حسب وكالة «بلومبرغ» الأمريكية.

وتم إجراء العملية الجراحية في نفس يوم فحص الرئيس السنوي، وأكد الطبيب أن نوع السرطان الذي أصيب به الرئيس لا يميل إلى الانتقال.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يزيل فيها بايدن أوراما سرطانية جلدية، فقد خضع لهذا الأمر أكثر من مرة قبل توليه الرئاسة.