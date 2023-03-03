بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي في إسرائيل التي وصلها، اليوم (الجمعة)، قضايا الأمن الإقليمي مع نظرائه الإسرائيليين.وقال الكولونيل ديف باتلر المتحدث باسم ميلي في بيان: سيتناولون التحديات والفرص الكثيرة التي تواجهها إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن جدول الأعمال.ووفق موقع «اكسيوس» الأمريكي فإنه من المرجح أن يزور وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي واشنطن، مطلع الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن تركز على تهديدات إيران.ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم: إن الزيارة تأتي في وقت تشعر فيه إسرائيل والولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقدم غير المسبوق لبرنامج إيران النووي.وكان مسؤول عسكري أمريكي كبير قال إن طهران ستحتاج إلى 12 يوماً فقط لتخصيب ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لصنع قنبلة نووية واحدة، رغم أن أمريكا قالت أيضاً إنها لا تعتقد أن إيران اتخذت قرار استئناف برنامجها للتسليح.وفي الأسابيع الأخيرة، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون على الحاجة إلى تهديد عسكري حقيقي ضد إيران.وقبل أيام، كشفت وكالة «بلومبرغ» أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقق في النشاط الإيراني في منشآتها النووية تحت الأرض في فوردو، التي تضمنت تخصيب ما لا يقل عن كميات صغيرة من اليورانيوم إلى نسبة نقاء 84%. ويعد ذلك أعلى مستوى تخصيب معروف شاركت فيه إيران، وهو أقل بقليل من درجة النقاء البالغة 90% اللازمة لصنع قنبلة نووية.