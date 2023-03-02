أعلنت البحرية الأمريكية اليوم (الخميس) مصادرة شحنة أسلحة إيرانية غير شرعية، مؤكدة في بيان أنها صادرت قاربا إيرانيا في 23 فبراير الماضي بالتعاون مع البحرية البريطانية، في خليج عمان.

وأوضحت أن القارب المصادر كان يحمل على متنه مكونات صواريخ باليستية، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، مبنية أن شحنة الأسلحة تضمنت صواريخ 9M133 Kornet الروسية الموجهة المضادة للدبابات، والمعروفة في إيران باسم «Dehlavieh»، فضلا عن مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى.

وقال قائد القيادة المركية للقوات البحرية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها من أجل متابعة أي نشاط مزعزع للاستقرار يهدد الأمن والاستقرار البحري الإقليمي.