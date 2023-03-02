فيما تتواصل المعارك الضارية شرقي أوكرانيا، أعلن جهاز أمن الدولة الروسي اليوم (الخميس) أن قوات بلاده اشتبكت مع مجموعة من المسلحين الأوكرانيين تسللوا إلى مقاطعة حدودية غربي روسيا، واصفاً إياهم بالمجموعة التخريبية.

وقالت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية في بيان إن قواتها تقوم بمشاركة القوات التابعة للجيش بعملية للقضاء على مجموعة أوكرانية مسلحة تسللت إلى قرية حدودية في مقاطعة بريانسك، مضيفة:«في كليموفسكي الحدودية في منطقة بريانسك، يتخذ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي والقوات التابعة لوزارة الدفاع الروسية الإجراءات اللازمة لتدمير وتصفية المسلحين الأوكرانيين الذين انتهكوا حدود الدولة».

بدوره، أوضح مكتب حاكم منطقة بريانسك إن قوات الأمن الروسية انتشرت في جميع سوشاني وليوبتشاني في منطقة بريانسك، دون وجود تفاصيل دقيقة عن عدد المجموعات الأوكرانية المسلحة التي اخترقت المنطقة ولا عن عدد الرهائن.

وأفادت السلطات وخدمة الطوارئ في منطقة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا باحتجاز ما يصل إلى 6 أشخاص كرهائن من قبل مسلحين أوكرانيين في متجر بقرية ليوبتشاني تسللوا إلى المنطقة، موضحة أن التحقيق جارٍ في ملابسات الحادث وهوية الخاطفين.

وقال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز إن القوات المسلحة الروسية تقوم بالإجراءات اللازمة للقضاء على هذه المجموعة المتسللة، مضيفاً:«المجموعة أطلقت النار على السيارات في المنطقة ما أدى لمقتل شخص وإصابة طفل يبلغ من العمر عشر سنوات».

وكانت مجلة «فوينايا مايسل» تابعة لوزارة الدفاع الروسية ذكرت أن موسكو تضع إستراتيجية من نوع جديد تشمل استخدام الأسلحة النووية لحماية البلاد من عدوان أمريكي محتمل، موضحة في مقال نشر اليوم واشنطن تخشى فقدان هيمنتها على العالم، ولذلك أعدت «على ما يبدو» خططا لضرب روسيا لتحييدها.

وأضافت ردا على ذلك يعكف الخبراء الروس بنشاط على تطوير شكل واعد من الاستخدام الإستراتيجي للقوات المسلحة الروسية في عملية لقوات الردع الإستراتيجي، مبينة أنه يقتضي استخدام الأسلحة الإستراتيجية الهجومية والدفاعية الحديثة، والأسلحة النووية وغير النووية، مع الأخذ في الحسبان أحدث التقنيات العسكرية.

ميدانياً، أعلن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، اليوم أن مقاتلي المجموعة يقتربون من مركز مدينة باخموت، لكن المتحدث باسم القيادة الشرقية في الجيش الأوكراني سيرغي تشيريفاتي نفى أن يكون هناك انسحاب أوكراني من باخموت في الوقت الراهن.