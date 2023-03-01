وسط تزايد الجرائم الإرهابية، أعلنت السلطات الباكستانية اليوم (الأربعاء)، إحباط مخطط إرهابي كانت يستهدف موقعا حساسا واعتقلت عنصرين في مدينة كراتشي جنوب البلاد.

وأكدت الشرطة الباكستانية في بيان أن وحدة مكافحة الإرهاب نفذت عملية أمنية في مدينة كراتشي وتمكنت من اعتقال إرهابيين، مبينة أن العملية جاءت في ظل ورود معلومات استخباراتية ورصد لتحركات عناصر إرهابية.

وأفادت الشرطة أنها صادرت أسلحة ومتفجرات وذخيرة بحوزة الإرهابيين، موضحة أن الإرهابيين اللذين اعتقلتهما القوات كانا يخططان لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة تستهدف مواقع حساسة في مدينة كراتشي.

وكانت طالبان الباكستانية قد أعلنت في نوفمبر الماضي إلغاء اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه مع الحكومة في يونيو 2022، مهددة بشن هجمات في جميع أنحاء البلاد.