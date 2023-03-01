أعلن مسؤولان حكوميان يمنيان مقتل قيادي بارز في تنظيم «القاعدة» الإرهابي، في غارة يشتبه في أنها أمريكية على شمال اليمن (الأحد) الماضي. وقال المسؤولان إن الهجوم استهدف منزلا في قرية في محافظة مأرب، وإن القيادي في التنظيم حمد بن حمود التميمي الذي يشغل منصب رئيس شورى التنظيم والقاضي فيه قتل خلال الغارة الجوية التي استهدفت منزلاً استأجره حديثاً، بالإضافة إلى عضو آخر في التنظيم.وقتل ثلاثة مقاتلين تابعين للتنظيم الإرهابي في أواخر شهر يناير الماضي في غارة يشتبه في أنها نفذت بطائرة مسيرة أمريكية في محافظة مأرب.والولايات المتحدة هي الوحيدة التي تستخدم طائرات مسلحة من دون طيار في اليمن حيث تستهدف باستمرار تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب..من جهة أخرى، قتلت أم وطفلها في انفجار لغم حوثي بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، في أحدث جرائم ألغام مليشيا الحوثي التي تواصل حصد المزيد من أرواح المدنيين، بعد أن حولت البلاد إلى أكبر حقل ألغام في العالم، بحسب تقارير حقوقية.وأفاد المرصد اليمني للألغام بأن أماً وطفلها قتلا نتيجة انفجار جسم حربي أثناء رعيهما الأغنام في منطقة «العامرية» بمديرية حريب بمحافظة مأرب.وأوضح المرصد المستقل أن مديرية حريب واحدة من أكثر المديريات في مأرب تلويثاً بالألغام التي زرعها الحوثيون، والذخائر المتفجرة والمقذوفات من مخلفات الحرب.وبحسب مشروع رصد الأثر المدني، تسببت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة التي زرعها الحوثيون في سقوط أكثر من 9 آلاف ضحية في صفوف المدنيين منذ بداية الانقلاب.