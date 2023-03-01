أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية أن عدد القتلى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي بلغ 45,089، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا في تركيا وسورية إلى 51 ألف قتيل.

وأفادت الهيئة في بيان لها، اليوم (الأربعاء)، بأن الزلزال والهزات القوية اللاحقة تسببت في إصابة أكثر من 108 آلاف شخص في تركيا وإيواء الملايين في خيام أو سعيهم للانتقال إلى مدن أخرى.

وقالت إن نحو مليوني شخص فروا من المنطقة التي تعرضت لأكثر من 11 ألف هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول. وأضافت أنها أقامت أكثر من 350 ألف خيمة، مع إنشاء مدن من الخيام في 332 مكانا في جميع أنحاء المنطقة، وتم إنشاء مساكن من الحاويات في 162 مكانا.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة بناء المنازل في غضون عام، لكن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل أن يتمكن الآلاف من مغادرة الخيام أو السكن داخل حاويات البضائع والطوابير اليومية للحصول على الطعام والانتقال إلى مساكن دائمة.

ومن المقرر أن يلقي أردوغان خطابا أمام النواب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في البرلمان اليوم، مع التركيز على الزلزال والانتخابات الرئاسية والبرلمانية. والانتخابات من المقرر إجراؤها بحلول يونيو وتشكّل أكبر تحد سياسي يواجه أردوغان في فترة حكمه التي استمرت عقدين.

يذكر أن أكثر من 160 ألف مبنى تركي بما يضم 520 ألف شقة انهارت أو تضررت بشدة في الكارثة، وهي الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أعلن أن المنظمة ستدعم أنقرة في استجابتها للزلزال. وقال إن تركيا تبذل قصارى جهدها لكنها لا تزال بحاجة إلى دعم دولي لمساعدة الضحايا.