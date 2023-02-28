كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الثلاثاء)، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز 18 مرة السقف المسموح به، مؤكدة أنها رصدت في إيران جزيئات مخصبة بنسبة أقل بقليل من 90%.

وذكرت الوكالة في تقرير فصلي، اليوم، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب زاد بما يقدر بنحو 87.1 كيلوغرام منذ آخر تقرير فصلي، ليصل إلى 3760.8 كيلوغرام، متهمة إيران بانتهاك القيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قد أعلن الإثنين، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي سيزور إيران خلال الأيام القادمة، مبيناً أن المنظمة وجهت دعوة رسمية لغروسي الذي سيزور إيران.

وقال المسؤول الإيراني «نأمل أن توفر الزيارة أرضية للمزيد من التعاون وآفاقاً واضحة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية».