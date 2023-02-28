فيما لم يعرف الدوافع بعد، قتل شخصان اليوم (الثلاثاء)، في هجوم غامض نفذه رجل يبلغ من العمر 45 عاماً، في مدينة شتوتغارت جنوب ألمانيا. ووفقاً للشرطة فإن المسلح طعن الشخصين وأضرم النار في أحد المنازل.

ورصد طاقم إطفاء عائد من إحدى المهمات، دخاناً يتصاعد من أحد المباني في المنطقة، فأبلغ الشرطة واتجه إلى الموقع المحدد. وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية فإن الشرطة وجدت رجلاً يقف أمام مدخل المنزل المشتعل ويحمل سكيناً ليتم اعتقاله، وتتولى فرقة الإطفاء إخماد الحريق وإخراج المصابين، وهما رجل يبلغ من العمر 32 عاماً، وامرأة تبلغ من العمر 53 عاماً، من المنزل.

وتوفي المصابان في المستشفى، وأغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بموقع الهجوم، ولا تزال التحقيقات جارية.