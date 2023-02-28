كشفت وسائل إعلام سودانية وعربية اليوم (الثلاثاء) نقل الرئيس المعزول عمر البشير إلى المستشفى في حالة صحية حرجة. ووفقاً لصحيفة التيار السودانية فإن المحامي عبدالرحمن خليفة، أبلغ المحكمة بحالة البشير الصحية الخطرة.

وأفادت الصحيفة بأن الرئيس المعزول أدخل إلى العناية المركزة وهو في حالة خطيرة، مبينة أن صحة البشير تدهورت خلال الفترة السابقة التي خضع فيها للسجن والمحاكمة ونقل أكثر من مرة إلى المستشفى للعلاج.

ويخضع البشير حاليا للمحاكمة عن تهم تتعلق بفترة حكمه ومسؤوليته عن الانقلاب العسكري الذي قاده عام 1989، لكن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق محمد دقلو (حميدتي)، قال إن الانقلاب أفاد سياسيا أنصار الرئيس السابق البشير.