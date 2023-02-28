كشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن أمام بلاده خيارين لا ثالث لهما مطروحين على الطاولة بشأن التعامل مع الملف النووي الإيراني. وقال كوهين في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين اليوم (الثلاثاء): «يمكننا العودة إلى العقوبات، أو أن يكون لدينا خيار عسكري موثوق». واعتبر أن الطريق الوحيد لوضع حد للتقدم النووي الإيراني هو الضغط الدبلوماسي والاقتصادي. وأفاد كوهين بأنه طلب من نظيرته الألمانية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وركز الوزير الإسرائيلي، الذي وصل إلى ألمانيا اليوم في زيارة رسمية، حديثه على الملف الإيراني.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن حكومته ستواصل الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، قائلا: «بالتأكيد سنواصل البناء هناك».

من جهتها، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك عن قلقها بشأن استقلال القضاء في إسرائيل، وكذلك خطط للسماح بعقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين. وقالت بيربوك: «لن أنكر أننا في الخارج قلقون بشأن بعض الخطط التشريعية في إسرائيل». وأضافت: «من القيم التي توحدنا حماية المبادئ الدستورية مثل استقلال القضاء».