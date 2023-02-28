أغلقت قوات الأمن الإسرائيلية مدينة أريحا واقتحمت عدداً من منازل الفلسطينيين، بحثاً عن منفذ عملية إطلاق النار. وأفاد أمين سر حركة فتح كمال عودة بأن جيش الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الدخول إلى حوارة وبيتا فيما يسمح بالخروج فقط. وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي إن تحركات الفلسطينيين تأتي رداً على عمليات القتل التي يشنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.من جهته، عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، عن قلقه البالغ إزاء استمرار تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وندد بالهجومين اللذين وقعا بالضفة الغربية وقتل فيهما 3 إسرائيليين. وأدان أعمال عنف المستوطنين التي أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة مئات عدة من الفلسطينيين وإحراق منازل ومتاجر وتدمير الممتلكات الفلسطينية.وشهدت العديد من البلدات في الأراضي الفلسطينية مواجهات عنيفة مع القوات الاسرائيلية، خصوصاً في جنوب نابلس وجنوب جنين وبعض بلدات القدس ورام الله.وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، اعتدى مستوطنون على سيارة إسعاف أثناء مرورها من زعترة بجنين، حيث كانت تنقل طفلة مريضة إلى قسم العناية المكثفة بمستشفى في رام الله، وقد أصيبت والدة الطفلة بجروح جراء تكسير المستوطنين زجاج الإسعاف.وشهدت نابلس أعمال عنف، راوحت بين مهاجمة مركبات الفلسطينيين وحدوث مواجهات في حوّارة جنوب نابلس إلى حرق وتدمير عشرات المنازل.وعلقت جامعة النجاح الوطنية ومديرية التربية والتعليم في جنوب نابلس دوام الطلبة اليوم وغداً، وأعلنت التحول إلى التعليم عن بُعد بسبب اعتداءات المستوطنين المتواصلة.في غضون ذلك، دفعت إسرائيل بالمزيد من التعزيزات العسكرية للضفة الغربية المحتلة عبر فرض طوق أمني على المدينة وحشد كتيبة عسكرية رابعة، في محاولة لتعزيز عمليات مطاردة منفذ عمليتي أريحا وحوارة في ظل تصاعد حدة اعتداءات المستوطنين في الضفة.