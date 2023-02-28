أغلقت السلطات الروسية المجال الجوي فوق مدينة بطرسبورغ، ما أدى إلى توقف حركة الطيران في مطار بولكوفو، بحسب ما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم (الثلاثاء)، من دون تحديد الأسباب التي أدت إلى ذلك.ووفقاً لخدمة فلايت رادار فإن الطائرات المدنية لا تقترب من بطرسبورغ، قبل الإعلان عن عودة الطائرات المتجهة من موسكو إلى المدينة مرة أخرى إلى العاصمة.ويعني القرار الروسي عدم قدرة أي طائرة التحليق فوق مطار سانت بطرسبرغ بولكوفو بعد رصد جسم غريب على بعد من 160 لـ200 كيلومتر من المدينة.وبحسب تقارير إعلامية روسية فإنه تم إعلان «إشارة Ковер» التي تشير إلى خطر في سماء المنطقة المشار إليها، ما يعني توقف حركة الطيران بها.وتتحدث تقارير روسية مبدئية عن رصد «جسم مجهول في سماء مدينة بطرسبورغ»، وسط تحليق لمقاتلات فوق المدينة بعد إغلاق مجالها الجوي. ونقلت وكالة تاس الروسية عن مصادر قولها: إنه تم إغلاق المجال الجوي حول بولكوفو ضمن دائرة نصف قطرها 200 كيلومتر.من جهتها، نفت وزارة الطوارئ الروسية صحة ما تردد عن إطلاق إنذارات جوية دوت في مناطق عدة من البلاد. وقالت في بيان لها: إن خوادم المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية في بعض مناطق البلاد تعرضت لهجوم سيبراني ما أدى إلى بث معلومات حول إنذار جوي، وهو ما نفاه المكتب الصحفي بالوزارة قائلاً إنها لا تتوافق مع الواقع.وتحدثت مصادر عن قطع قراصنة للبث الإذاعي في مقاطعة فورونيج وفي شبه جزيرة القرم، ونشر هؤلاء على الهواء رسائل حول التأهب الجوي مع توصيات للسكان بالتوجه إلى الملاجئ.وكانت سلطات مدينة بطرسبورغ شمال روسيا أعلنت أن مطار بولكوفو المدني في المدينة لا يستقبل أو تقلع منه أي طائرات مؤقتاً، إلا أن الحركة عادت إلى طبيعتها.