فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المساعدات لليمن ضماد مؤقت وليست علاجا، أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية اليوم (الاثنين)، عن جمع 1.2 مليار دولار ضمن 4.3 مليار دولار بخطة مساعدة اليمن في 2023.

وأكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارتن غريفيث أن هناك 31 تعهداً في المجمل، مشدداً بالقول: «إذا تمكنا من الوصول إلى ملياري دولار بحلول نهاية الأسبوع، فسيكون ذلك رائعا».

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعلن عن تقديم واشنطن مساعدات لليمن بقيمة 444 مليون دولار، مبيناً أن هذه المساعدات سوف ترفع إجمالي المساهمة الأمريكية في اليمن منذ بداية الصراع إلى 5.4 مليار دولار.

وقال بلينكن في كلمة له عبر الفيديو أمام مؤتمر المانحين بشأن اليمن، اليوم: «أمريكا مستمرة في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن»، مندداً بالاعتداءات الحوثية على الموانئ اليمنية والتجارة الدولية.

وطالب الوزير الأمريكي بضرورة وقف الاستهداف الحوثي للموانئ وخطوط الملاحة الدولية، مبيناً أن اليمن الآن لديه أفضل فرصة سياسية لإنهاء الحرب.