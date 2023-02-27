أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا اليوم (الاثنين) عن عزمه إطلاق مبادرة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا هذا العام وتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى.

وأبلغ المبعوث عبد الله باتيلي مجلس الأمن الدولي أن الآلية المقترحة تقوم على جمع كل الأطراف الليبية المعنية، وتشمل ذلك ممثلي المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية الرئيسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية وممثلين عن المرأة والشباب، كما تتضمن تسهيل اعتماد إطار قانوني وخريطة طريق بتوقيتات محددة لإجراء الانتخابات في 2023.

وقال المبعوث الأممي: إن اللجنة المقترحة ستشكل منصة لتعزيز التوافق حول المسائل ذات الصلة، مثل أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك لجميع المرشحين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يرفض جناح الغرب الليبي ترشح العسكريين وأصحاب الجنسية المزدوجة، ويطالب الجناح الشرق بإتاحة الفرصة للجميع، لكن وجود حكومتين زاد من تفاقم الأزمة على السلطة.

وكانت الانتخابات الليبية قد تعثرت في ديسمبر 2021 جراء عدم توافق الأطراف السياسية على الأساس الدستوري لهذه العملية الانتخابية، نتيجة خلافات حول شروط الترشح للرئاسة.