قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: «إن العمل جار لعقد جولة جديدة من الحوار مع السعودية، في إطار الدور الذي يقوم به العراق». وأفاد عبد اللهيان في لقاء مع وسائل إعلام محلية، بأن تطبيع العلاقات مع الرياض سيكون لصالح الطرفين ودول المنطقة، وأن بلاده ترحب بالحوار واستئناف العلاقات. وأعرب عن أمل بلاده في تحقيق نتائج ملموسة وعملية في الجولة القادمة من الحوار عبر اتخاذ إجراءات واضحة، لافتا إلى أنه نُفذت بعض التفاهمات ولا يزال النقاش متواصلا بشأن قضايا أخرى. وعبر الوزير الإيراني عن اعتقاده بأن الحوار مع السعودية سيؤدي إلى إيجاد أجواء مناسبة لإعادة فتح سفارتي البلدین في الوقت المناسب.وعقدت في الأشهر الأخيرة 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين بالعراق.