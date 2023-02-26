قُتل شخصان وأصيب ثالث اليوم (الأحد) في هجوم بطائرة دون طيار يعتقد أنها أمريكية على منزل في مديرية وادي عبيدة شرق مأرب. ووفقاً لوسائل إعلامية يمنية فإن الغارة استهدفت منزلاً في منطقة الحصون.

وأفادت المصادر بأن المنزل استؤجر حديثاً في المنطقة ولم يعرف هوية المستأجرين بعد، ويرجح أن يكونوا من العناصر المطلوبة دولياً، خصوصاً بعد إطلاق المليشيا الحوثية عناصر من تنظيم القاعدة بموجب صفقة تبادل (2 من القاعدة مقابل 3 حوثيين)، إضافة إلى وجود تحالف واتفاقيات بين الانقلابيين والتنظيم لزرع خلايا إرهابية في المناطق المحررة وتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية.

وتعد هذه العملية التي تنفذها طائرة دون طيار يرجح أنها أمريكية هي الثانية في أقل من شهر بعد أن استهدفت الأولى سيارة تقل 2 من عناصر القاعدة يدعيان حسين هدبول ويكنى بـ«حسان الحضرمي» والآخر موسى هدبول ويكنى بـ«موحد الحضرمي» في 30 يناير الماضي، واعترف تنظيم القاعدة بمصرعهما، مؤكداً في بيان أن الإرهابيين ينحدران من بلدة غيل باوزير في حضرموت.