فيما دخلت حرب أوكرانيا عامها الثاني، جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهامه للغرب بالسعي لتقسيم بلاده. وقال في حديث نقلته وكالة «تاس»، اليوم (الأحد) إن الدول الغربية تريد تقسيم روسيا إلى أجزاء صغيرة يسهل السيطرة عليها. واتهم بوتين حلف شمال الأطلسي بالمشاركة غير المباشرة في الجرائم الأوكرانية ضد بلاده.واعتبر أن ما من خيار أمام بلاده سوى الأخذ في الاعتبار القدرات النووية للناتو لأن الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة يسعى إلى هزيمة روسيا.وأضاف أنه في الظروف الحالية، عندما تعلن جميع الدول الكبيرة بحلف شمال الأطلسي أن هدفها الرئيسي هو تكبيدنا هزيمة إستراتيجية، حتى يعاني شعبنا كما يقولون، فكيف يمكننا أن نتجاهل قدراتهم النووية في مثل هذه الظروف؟. ودعا الرئيس الروسي إلى ضرورة إخضاع قدرات بريطانيا وفرنسا النووية للرقابة.وكان بوتين شدد على ضرورة أن تستعد بلاده لإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر، مؤكدا أن موسكو ستبدأ في حال أجرت الولايات المتحدة اختبارات نووية، ولفت إلى أنه يجب ألا يتوهم أحد أنه يمكن هدم التكافؤ الإستراتيجي العالمي.ومنذ انطلاق الحرب بين موسكو وكييف، دعمت الدول الغربية وفي مقدماتها الولايات المتحدة كييف بالعديد من الأسلحة المتطورة وأنظمة الصواريخ والدفاعات الجوية، والدبابات، إلا أن القوات الأوكرانية لا تزال تطالب بمزيد من السلاح لاسيما المقاتلات الجوية.