قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر شهدت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من الشائعات والأكاذيب، آخرها ما تم تداوله بشأن بيع قناة السويس، معلقا «أنا عارف إن المصريين منتبهين لذلك وغير مصدقين، مضيفا: ووصل الأمر ببيعها بتريليون دولار».ولفت السيسي خلال كلمة له أثناء تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، اليوم (الأحد)، إلى أن هذه الشائعات محاولة لعرقلة مصر وهي مستمرة وستظل مستمرة، وأن حلها هو الوعي.وقدم السيسي التحية لأبناء سيناء والأسر التي قدمت تضحيات نتيجة العمليات الإرهابية، مؤكدا أن تضحية أهالي سيناء محل اعتبار وتقدير، وأفاد بأن الحرب على الإرهاب حتى الآن لم ولن تنتهي، وحجم الشائعات والأكاذيب والافتراءات غير الطبيعية مستمرة، والتي كان آخرها ما قيل عن قناة السويس، مؤكداً أن ما تم على أرض سيناء من مجهودات وتعمير وتنمية يعد كبيرا جدا، وعلى مدى السنوات السابقة لم تحدث عمليات تنمية، لأن حجم التكلفة كبير.وتطرق إلى قضية ارتفاع الأسعار، وقال: هذا واقع نعيشه، والأسعار المرتفعة التي تمر بها البلاد أكثر منذ أكثر من عام، وإذا كنا نعترف بذلك، لكن نحن لسنا سببه، لافتا إلى أن هناك عبئا كبيرا على كل أسرة وكل مواطن مصري.