اعتقلت السلطات الرومانية محمد إبراهيم بزي، أحد أبرز ممولي مليشيا «حزب الله» اللبناني، بحسب ما أعلنت واشنطن. واعتقل بزي، المصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية منذ 2018، لدى وصوله إلى مطار العاصمة الرومانية بوخارست. ويحمل بزي، الذي يبلغ من العمر 58 عاماً، الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية. وكانت واشنطن رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار في مقابل معلومات عن مكان وجود بزي، الذي ساهم بجمع ملايين الدولارات لصالح حزب الله، على مدى سنوات. وقال المدعي العام الأمريكي في بروكلين بريون بيس: «اعتقد محمد بزي أن بإمكانه نقل مئات آلاف الدولارات سرّاً من الولايات المتحدة إلى لبنان دون أن تنتبه له أجهزة إنفاذ القانون». وأضاف: اعتقاله يبرهن على أنه كان مخطئاً. وسيتم ترحيل بزي، إضافة الى لبناني آخر يدعى طلال شاهين (78 عاماً)، من رومانيا إلى الولايات المتحدة. ويدير بزي أعمالاً تجارية في بلجيكا، ولبنان، والعراق، وغرب أفريقيا. ويملك أو يسيطر على شركات جميعها معاقبة أمريكيا.