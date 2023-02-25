شهدت أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بدورته الـ34، الذي يعقد في العاصمة العراقية بغداد، تعقيبا وتوضيحاً من رئيس مجلس الشورى رئيس وفد السعودية الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مقدمة كلمة رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي التي تضمنت آية قرآنية تلاها الصفدي.

وفي مستهل كلمته، تلا الصفدي قوله تعالى: «رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات»، وقال: «هذا دعاء سيدنا إبراهيم جد الأنبياء الذي قطن العراق، هذا البلد العظيم الذي نلتقي اليوم بضيافة أهله الكرام»، ليعقّب رئيس «الشورى» السعودي بعد نهاية كلمته بمداخلة توضيحية منه، لتأكيد أن المقصود في الآية الكريمة، هي مكة المكرمة، وليس العراق.





وقال آل الشيخ في مداخلته: «إيضاح للآية الكريمة، قوله تعالى «ربّ اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر»، هذه الآية وردت في سورة البقرة (الآية 126)، ووردت أيضا في سورة إبراهيم بقوله تعالى: «ربّ اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام» في سورة إبراهيم (الآية 35)، والمقصود بالبلد مكة المكرمة، وكذلك الآية الأخرى في قوله تعالى: «رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم» وردت في سورة إبراهيم (الآية 37)، وكلها تنص على أن المقصود بها هي مكة المكرمة.