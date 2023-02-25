أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم (السبت)، أن مناطق وسط تركيا منيت بهزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجة على مقياس ريختر. وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات. وأفادت السلطات التركية بأن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان قررت البدء في بناء منازل لإيواء نحو 1.5 مليون نسمة باتوا بلا مأوى بسبب الزلزال الكبير الذي ضرب مناطق جنوب تركيا في 6 فبراير الجاري. وكان عدد ضحاياه تجاوز أمس (الجمعة) 50 ألف قتيل، بعدما أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن تركيا تكبدت 44218 قتيلاً، فيما أعلنت السلطات في شمال شرق سورية أن عدد الضحايا هناك ارتفع إلى 5914 قتيلاً. وطالب عدد من الخبراء الأتراك حكومة بلادهم بعدم تشييد منازل جديدة للسكان المشردين قبل إجراء مسوحات جيولوجية تَضْمَن أن مناطق البناء بعيدة عن الفالق الأرضي الذي تسبب في الزلزال الكبير.