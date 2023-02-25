أحبطت القوات المسلحة الأردنية محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة دون طيار قادمة من الأراضي السورية.وبحسب قناة «المملكة» الأردنية، أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، اليوم (السبت)، محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة دون طيار قادمة من الأراضي السورية.ونقلت القناة عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله: إن قوات حرس الحدود رصدت من خلال فريق كشف الطائرات المسيرة، محاولة اجتياز طائرة مسيرة دون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية.وأفاد المصدر بأنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على بندقية واحدة M4، و4 قنابل يدوية. ولفت إلى أنه تم إعداد الطائرة المسيرة بطريقة مفخخة في حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود، وقام فريق هندسي مختص بالتعامل معها والتحفظ عليها، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، وفق المصدر ذاته.ووفقاً للمصدر، فإن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.