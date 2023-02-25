اعتقلت السلطات الرومانية محمد إبراهيم بزي أحد أبرز ممولي مليشيا «حزب الله» اللبناني، بحسب ما أعلنت واشنطن يوم أمس (الجمعة).واعتقل بزي المصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية منذ العام 2018، لدى وصوله إلى مطار العاصمة بوخاريست. ويحمل بزي، الذي يبلغ من العمر 58 عاماً، الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية.وكانت واشنطن رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مكان تواجد بزي الذي ساهم بجمع ملايين الدولارات لصالح حزب الله على مدى سنوات.وقال المدعي العام الأمريكي في بروكلين بريون بيس: «اعتقد محمد بزي أن بإمكانه نقل مئات آلاف الدولارات سرّاً من الولايات المتحدة إلى لبنان دون أن تنتبه له أجهزة إنفاذ القانون»، مضيفاً أن اعتقاله اليوم يبرهن أن بزي كان مخطئاً.وسيتم ترحيل بزي، بالإضافة لمواطن لبناني آخر يدعى طلال شاهين ويبلغ من العمر 78 عاماً، من رومانيا إلى الولايات المتحدة.يُذكر أن محمد بزي هو ممول رئيس للمليشيا اللبنانية، إذ قدم ملايين الدولارات لها عبر أنشطة تجارية. ويدير بزي أعمالاً تجارية في دول عدة مثل بلجيكا ولبنان والعراق وفي غرب أفريقيا، ويملك أو يسيطر على شركات جميعها معاقبة أمريكياً.وصنفته وزارة الخزانة الأمريكية إرهابياً عالمياً في 17 مايو 2018 بموجب أمر تنفيذي رقمه 13224.