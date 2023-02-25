بعدما استبعد نائب الوزير الأول في أسكتلندا جون سويني ترشيح نفسه في انتخاب رئيس وزراء جديد للمقاطعة؛ إثر استقالة الوزيرة الأولى نيكولا ستيرغن الأسبوع الماضي؛ بات في حكم المؤكد أن تنتخب أسكتلندا أول وزيرٍ مسلم. فقد أعلن وزير الصحة الأسكتلندي حمزة يوسف (37 سنة) أنه سيرشح نفسه لمنصب زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي، وهو منصب إذا فاز به فسيكون تلقائياً وزيراً أول؛ بحكم أن الغالبية النيابية تتوافر لهذا الحزب. وكان حمزة يوسف -من أصول باكستانية- انضم للحزب الوطني الأسكتلندي الحاكم في سنة 2011. وشغل مناصب وزارية عدة في المقاطعة. وأعلن الحزب أنه سيختار وزيراً أول من أعضائه من خلال الاقتراع، على أن يغلق باب الترشيح بحلول 27 مارس القادم. ويعد استقلال أسكتلندا، الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أكبر الملفات التي تنتظر الزعيم الجديد للحزب الحاكم. وهو ملف عنيت به ستيرغن (52 سنة)، لكنها لم تتمكن من تحقيق تقدم يذكر فيه. وكانت الحكومة البريطانية؛ ممثلةً بنوابها في برلمان ويستمنستر، صوتت لصالح منع أسكتلندا من إجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال، بعدما أجري استفتاء مماثل في 2014، وجاءت نتيجته 55% لمصلحة البقاء ضمن المملكة المتحدة، و45% لمصلحة الاستقلال.