كشف رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والأحاديث البينية التي دارت بينهما.

وقال ميقاتي: التقيت بالأمير محمد بن سلمان وتحدثنا في ما يخص الملف اللبناني، وكان اللقاء جيداً، وعلى الصعيد الشخصي تحدث معي بحديث جميل، ولكنه ميّز بين الحديث الشخصي وبين موضوع لبنان.

وأضاف رئيس وزراء لبنان خلال حديثه في اللقاء الخاص على قناة «الجديد» في 21 فبراير الجاري: أنا معجب جدا بشخصية الأمير محمد بن سلمان، فنحن عشنا الثورات في الشرق الأوسط، التي تسببت بخراب بعض البلدان، وأحدثت فيها ثورات خفيّة أيضا، لكن الأمير محمد بن سلمان أحدث الثورة الحقيقية من الأعلى حيث أجرى الإصلاحات اللازمة وأظهر الحداثة في السعودية، حيث أحدث تغييراً لا يوصف.





وتابع: من يذهب إلى السعودية ويعرف التغيير الذي حصل فيها، سيتفاجأ بالتغيير غير المعقول، خصوصا أن معظم المواطنين السعوديين من جيل الشباب الذين دخلوا الحداثة والتكنولوجيا بكل معنى الكلمة، فبالتالي السعودية دولة عظمى بهذه القيادة الموجودة.

وفي ما يتعلق بالمساعدات السعودية للبنان، قال ميقاتي: الأمير محمد بن سلمان يحمل هم اليمن حاليا، وهناك فريق من لبنان يخطط ويتآمر على السعودية في اليمن ومصدر الخطر من لبنان، فبالتالي لن يكون ولي العهد السعودي مستعدا للمساعدة في حال انتفاع هذا الفريق من المساعدات.

وأكد أنه من الناحية الإيجابية، فإنه يمكن أن يُفهم من حديث الأمير محمد بن سلمان أنه مستعد لمساعدة المحتاجين والمستشفيات والجمعيات الاجتماعية في لبنان من خلال الصندوق السعودي الفرنسي، أما بالنسبة للدولة، فطالما أن حزب الله يقدم مساعدات عسكرية لمن يناهض السعودية في اليمن فلن تكون هناك مساعدات.