فيما بدأ وصول الدبابات الغربية إلى كييف، فرضت واشنطن عقوبات على 22 شخصية روسية و83 كيانا بينها بنك موسكو الائتماني. وقالت التجارة الأمريكية، اليوم (الجمعة)، إن العقوبات على روسيا تستهدف منعها من استخدام مسيرات إيران بأوكرانيا.وكان البيت الأبيض أعلن مساء الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على روسيا، عشية الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في أوكرانيا.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار خلال مؤتمر صحفي: إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعات حيوية تدر عائدات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأضافت جان بيار أن «الولايات المتحدة ستستهدف البنوك الروسية وصناعة الدفاع، وكذلك جهات فاعلة في دول ثالثة تحاول التهرب من عقوباتنا».وأعلنت مساعدات اقتصادية جديدة في مجالي الطاقة والأمن لمساعدة الأوكرانيين على مواصلة النجاح وحماية الناس من العدوان الروسي، وتمكين الحكومة الأوكرانية من توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والتدفئة.ومن بين الأهداف المحددة للعقوبات الجديدة البنوك والكيانات التي تساعد موسكو على التهرّب من العقوبات المفروضة في أعقاب الحرب التي بدأت في 24 فبراير 2022.وعلى وقع دخول دخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامَها الثاني، تلقت أوكرانيا المزيد من الدعم اللوجستي والعسكري الغربي.وبدأ وصول الدبابات إلى أوكرانيا، وكشف صرح رئيس وزراء بولندا، ماريوش مورافيتسكي أن بلاده سلمت 4 دبابات ليوبارد متطورة لأوكرانيا.وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأوكرانية كييف، الجمعة، إن الدبابات وصلت بالفعل، وليست تعهدات على الورق فقط.وأضاف أن بولندا ستوفر مزيدا من دبابات ليوبارد قريبا، فضلا عن عدد من دبابات تي-72 سوفيتية الصنع بعد تحديثها، نقلا عن أسوشيتد برس.وأعلنت السويد اليوم، أنها ستسلم أوكرانيا نحو 10 دبابات ليوبارد-2 وأنظمة مضادة للطيران، أسوة بدول غربية أخرى تعهدت إمداد كييف بأسلحة ثقيلة.وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون ووزير الدفاع بال يونسون في مؤتمر صحفي،:إن السويد سترسل قرابة 10 دبابات من طراز ليوبارد 2إيه5، إضافة إلى أنظمة آيريس-تي وهوك، إلى أوكرانيا.