قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن روسيا ستنتصر في أوكرانيا ومستعدة للمضي حتى «حدود بولندا». وأضاف على تطبيق «تليغرام»، اليوم (الجمعة)،: سنحقق النصر، معلنا أن الهدف هو «دفع حدود التهديدات لبلادنا إلى أبعد ما يمكن، حتى لو كان ذلك حدود بولندا».واتهم ميدفيديف الحكومة الأوكرانية مجدداً بأنها من «النازيين الجدد» ترتكب «إبادة» بحق الناطقين بالروسية في أوكرانيا. وتحدث عن مفاوضات ستجري بعد انتصار روسيا.ولفت إلى أن هذه المفاوضات ستكون «صعبة ومتوترة» والقرارات من جانب أوكرانيا سوف «تتخذ عبر البحار، من قبل الذين يسلمون أسلحة إلى كييف ويرسلون لها المال لتعويم الاقتصاد الأوكراني أو ما تبقى منه».وبعد إعلان روسيا (الثلاثاء) الماضي الانسحاب من اتفاقية نيو ستارت النووية مع الولايات المتحدة، أكد ميدفيديف أن موسكو ستدافع عن نفسها بكل وسيلة بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية. وقال على «تليغرام»: إذا كانت الولايات المتحدة تريد هزيمة روسيا، فعندئذ يحق لنا الدفاع عن أنفسنا بكل سلاح، بما في ذلك الأسلحة النووية.