تدخل الحرب الأوكرانية الروسية، اليوم (الجمعة)، عامها الثاني وسط غياب الحلول، فيما تستمر القوات الروسية في التقدم على الأرض، إذ أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، أن قواته سيطرت على بلدة بيرخيفكا الأوكرانية إلى شمال باخموت، المدينة الأساسية التي تسعى موسكو لدخولها منذ بضعة أشهر.وقال في بيان نشره جهازه الإعلامي، إن قرية بيرخيفكا (بيرخوفكا بالروسية) «تحت سيطرتنا بالكامل. وحدات فاغنر تسيطر على كامل أنحاء بيرخوفكا».ويسعى الجيش الروسي ومجموعة فاغنر منذ أسابيع، لمحاصرة باخموت، ونجحوا في قطع عدد من الطرقات المهمة لتموين القوات الأوكرانية.من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ذكرى مرور عام على اندلاع الحرب اليوم: «سنهزم الجميع».وفي لقطات فيديو حصلت عليها وسائل الإعلام وحملت عنوان «عام الصمود»، ظهر زيلينسكي جالساً وهو يتذكر عندما وجه خطاباً على عجل للشعب الأوكراني العام الماضي بينما كانت كييف والعالم يتأهبان للحرب.وأضاف في خطاب مدته نحو 15 دقيقة: «في مثل هذا اليوم قبل عام، ومن نفس المكان في حوالى السابعة صباحاً، توجهت إليكم بخطاب مقتضب لم يتجاوز 67 ثانية.وتابع: نحن أقوياء ومستعدون لأي شيء. سنهزم الجميع. هكذا بدأت في 24 فبراير 2022.. أطول أيامنا وأصعب الأيام في تاريخنا الحديث. لقد استيقظنا مبكراً ولم ننم منذ ذلك اليوم.