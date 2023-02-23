كشفت وسائل إعلام إيرانية اليوم (الخميس) إصابة وزير الشباب والرياضة الإيراني حميد سجادي بجروح خطيرة و14 مسؤولاً آخرين جراء سقوط طائرة مروحية كانت تقلهم في مدينة بافت الجبلية جنوب البلاد.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادرها أن الطائرة سقطت أثناء هبوطها في المجمع الرياضي بمدينة بافت في كرمان جنوب إيران، غير أن وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون أشارت إلى أن وزير الشباب والرياضة أصيب بجروح ومعه 14 من المسؤولين.



وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن المروحية كان على متنها وزير الشباب والرياضة بالإضافة إلى رئيس الهيئة الإدارية والتشغيلية في الحكومة الإيرانية ميثم لطفي، وممثل مدينة بافت في البرلمان الإيراني صمد الله صمدي، و مراسل ومصور هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

وأفاد موقع «سحام نيوز» الإيراني بأن حالة وزير الشباب والرياضة حميد سجادي خطيرة جراء الإصابة التي تعرض لها إثر سقوط الطائرة.