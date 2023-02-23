وسط مخاوف من انهيارات سد مائي، كشف مركز شبكات الزلازل الصيني اليوم (الخميس) زلزالا بقوة 7.2 درجة هز طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحا (0037 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات، مبيناً أن الزلزال وقع على بعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين، وشعر به السكان في مدينتي كاشغر وأرتش في الجزء الغربي من إقليم شينغ يانغ الصيني.

ونقل التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) عن المركز قوله إن المنطقة التي ضربها الزلزال لا توجد بها كثافة سكانية، لكن بها بحيرة ساريز ما يعني أن مناطق واسعة مهددة بالغرق في عدد من البلدان.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أعلنت أنّ الزلزال مركزه يقع على عمق 20.5 كيلومتر، وحددت قوته بـ6.8 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن عدداً ضئيلاً إلى معدوم من السكّان معرّضون لانهيارات أرضية من جرّاء هذا الزلزال.

وحدّدت الهيئة مركز الزلزال في غورنو-باداخشان وهي منطقة تتمتّع بحكم شبه ذاتي، وتقع في شرق طاجيكستان على الحدود مع كلّ من أفغانستان والصين، وما هي إلا 20 دقيقة على الزلزال حتى وقعت هزّة ارتدادية بلغت قوّتها 5 درجات، بحسب المصدر نفسه.