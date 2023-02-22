أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مستعدا للسلام، موضحاً في كلمة بقمة مجموعة بوخارست 9 التي تستضيفها وارسو البولندية أن الحلف لن يسمح لروسيا بالتأثير على أمن أوروبا.من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بقمة مجموعة بوخارست 9 في وارسو البولندية: إن حلف الناتو أصبح أقوى مما كان عليه وسيدافع عن كل شبر من أراضيه، مشيراً إلى أن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي هو خط المواجهة للدفاع الجماعي للحلف.بدوره، قال رئيس رومانيا إن الحرب في أوكرانيا جلبت المعاناة وتسببت في نزوح الملايين، مضيفاً:«مواصلة الدعم لأوكرانيا أمر ضروري لمستقبل أوروبا».وأشار إلى أن واشنطن أظهرت التزاما كبيرا تجاه أمن الجناح الشرقي للناتو، معبرا عن تطلعه لتعزيز الحضور الأمريكي في شرق أوروبا.بالمقابل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في خطاب مقتضب خلال مهرجان وطني كبير في موسكو، إن بلاده مستمرة في حربها حالياً في أوكرانيا لأجل مستقبل روسيا، موضحاً على منصة أمام حشد ضم عشرات الآلاف من الروس: «اليوم، أخبرتني القيادة العسكرية أن معارك جارية داخل أراضينا التاريخية من أجل شعبنا».