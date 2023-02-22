أدرجت نيابة أمن الدولة العليا المصرية اليوم (الأربعاء) 24 قيادياً إخوانياً على قائمة الإرهاب بناء على قرار محكمة جنايات شيرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وقرار محكمة النقض.

وشمل قرار النيابة مرشد الجماعة محمد بديع، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، ومحسن السيد راضي، وغيرهم من القيادات الإخوانية، كما أمرت بنشر الأسماء بالجريدة الرسمية وذلك بعد أن تقدمت بطلب لإدراج عدد كبير من قيادات الجماعة، والتحفظ على أموالهم على خلفية ارتكابهم جرائم وتمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية، وتوفير الدعم اللوجيستي لهم والترويج للشائعات التي تمس الأمن القومي وتضر بالنظام الداخلي للدولة، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.

يذكر أن قانون الكيانات الإرهابية الصادر في مصر عام 2014، ينص على مجموعة من الآثار العقابية بحق المدرجين على قوائم الإرهاب، منها المنع من السفر وسحب جواز السفر وفقدان شرط حسن السيرة، وتجميد الأموال أو الأصول المملوكة للمدان، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، إضافة إلى ما سبق تضيف الصحيفة أن معظم هذه الآثار شخصية، ترتبط ببقاء المتهم أو المدان على قيد الحياة، أما ما يبقى قائما بعد وفاته فقط، فهو ما يتعلق بالأموال والأملاك، ويمنع الورثة حرية التصرف فيها.