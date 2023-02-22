الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الساعات الماضية إلى العاصمة الأوكرانية كييف، تأتي بعد عام من الحرب الروسية - الأوكرانية، التي اندلعت في 24 فبراير عام 2022، دون ظهور بارقة أمل في التفاوض بوقف الحرب بين الجانبين، بل إنها وضعت عدة سيناريوهات، أهمها الدعم العسكري وحزمة من المساعدات.

وتعليقاً على ذلك، استبعد الخبير العسكري المصري اللواء مختار قنديل في تصريحات لـ«عكاظ»، نشوب حرب عسكرية أمريكية - روسية، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جوبايدن إلى أوكرانيا، معزياً ذلك إلى أن الزيارة متفق عليها مسبقاً بين واشنطن وموسكو، مؤكداً أن العلاقات بين أمريكا وروسيا لم تصل بعد إلى المواجهة وإن كانت مستمرة فى التدهور،

واصفاً الزيارة بـ«الحرب النفسية» والدعم والمساند، مشيراً إلى أنها لن تغير مسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، محذراً من خطر إطالة أمد الحرب والصراع، ليس على البلدين فقط ولكن على العالم أجمع.

ولفت إلى أن زيارة بايدن لها هدف آخر بعيداً عن الحرب الروسية - الأوكرانية، وتدخل في إطار الترويج الدعائي للانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام القادم والتي يرغب الرئيس الحالي الدخول فيها كمرحلة ثانية له.