طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها إثر مقتل9 فلسطينيين وإصابة العشرات بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامه مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وهدمه منزلين واعتقال 4 صيادين قبالة شواطئ غزة.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال في نابلس، مؤكدة أنها تتابع الأحداث مع الجهات والمحاكم الدولية، واصفة اقتحام نابلس بـ«الدموي وإرهاب دولة منظم وتصعيد خطير في ساحة الصراع».

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 100 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامهم مدينة نابلس، بعضهم إصاباتهم حرجة، فيما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إنهم تعاملوا مع عشرات الإصابات بالرصاص في نابلس، إضافة إلى 250 إصابة بحالة اختناق.

وقال الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال ما تزال تمنع الطواقم من الوصول إلى المكان مُحاصِرَة شابين وسط مدينة نابلس. وذكرت وسائل إعلامية أن 3 صحفيين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال تغطيتهم اقتحام مدينة نابلس.

وذكرت المصادر أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس من مداخل عدة، في حين قامت قوات خاصة باقتحام منطقة السوق الشرقي بالمدينة وحاصرت أحد المنازل مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين وسماع دوي انفجارات في المنطقة المحاصرة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن اثنين من المطلوبين لقوات الاحتلال قتلا في العملية العسكرية في نابلس، وتم التعرف على جثتيهما بين أنقاض المنزل.