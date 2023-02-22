حذّر قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية الأدميرال براد كوبر من أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة، مؤكداً أن الهجمات الإيرانية على الممرات المائية في الشرق الأوسط، وأماكن أخرى في المنطقة تحظى باهتمام الجميع.

وقال براد كوبر، في تصريحات صحفية، اليوم (الأربعاء)، شهدنا ارتفاعاً بالأنشطة الخبيثة لإيران في المنطقة على مدار العامين اللذين قضيتهما في قيادة الأسطول الخامس المتمركز في البحرين، مبيناً أن عمليات الاستيلاء الأخيرة على الأسلحة من قبل القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في المنطقة كانت ناجحة.

وأكد قائد الأسطول الخامس الأمريكي أن إيران تمكنت من تنفيذ هجمات بسفن مسيرة تستهدف الشحن في الشرق الأوسط واعتداءات أخرى في المنطقة، لافتاً إلى أن قواته تسعى لتركيز توسيع شراكاتها.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن نهاية العام الماضي استفزازات إيرانية وتصرف بطريقة غير آمنة وغير مهنية نفذها زورق، متهماً الزوارق بانتهاك المعايير الدولية للسلوك البحري.