قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم (الأربعاء)، بالإعدام شقناً لـ3 متهمين في قضية «أحداث الأعمال الإرهابية في مدينة السلط» والأشغال المؤقتة لعدد آخر وتبرئة اثنين آخرين من إجمالي 11 متهماً.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن محكمة أمن الدولة أصدرت في الجلسة المنعقدة علانية، اليوم، برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والمقدم القاضي العسكري صفوان الزعبي، أحكاماً قابلة للتمييز بحق المتهمين المحالين أمامها بالدعوى المتعارف عليها «أحداث الأعمال الإرهابية في مدينة السلط»، وجرمت المحكمة 11 متهماً راوحت أحكامهم بين الإعدام شنقاً لثلاثة، والوضع بالأشغال المؤقتة لعدد منهم، وتبرئة اثنين آخرين.

وكانت السلطات الأردنية قد داهمت في 10أغسطس عام 2018 أوكاراً إرهابية في مدينة السلط (27 كلم غرب العاصمة عمان) على خلفية انفجار عبوة ناسفة في دورية مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك بالقرب من مقر مهرجان الفحيص، أدى إلى مقتل دركيين، وإصابة 6 من أفراد الدورية، وأثناء مداهمات القبض على منفذي العملية الإرهابية قتل 4 من عناصر الأمن و3 إرهابيين، فيما أصيب 21 مواطناً منهم 8 من قوات الأمن والدرك، واعتقال 5 إرهابيين.