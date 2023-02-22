كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم (الأربعاء)، مباحثات يجريها مفتشون أمميون في طهران بعدما اكتشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي حصول إيران على يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 84%.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قوله: أن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة موجودون في طهران، لإجراء مفاوضات وتدقيق، مبيناً أن المسؤولين الأمميين بدأوا مفاوضات وزيارات وعمليات تدقيق منذ أمس (الثلاثاء).

وزعم إسلامي أن الوكالة تجري الآن إزالة أوجه لبس سببها أحد المفتشين.

وكانت بعثة المراقبة الدولية قد أكدت أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات أقل بقليل من ذلك المطلوبة لإنتاج سلاح نووي، ويحتاج المفتشون الدوليون تحديد ما إذا كانت إيران قد أنتجت عن قصد هذا اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84%، أو أن ذلك جاء نتيجة تراكم غير مقصود داخل أجهزة الطرد المركزي.