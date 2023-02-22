أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه يقرر بعد 5 اجتماعات سرية رفع مستوى الاستعداد لشن هجوم على منشآت نووية في إيران، ووفقاً للقناة «12» الإسرائيلية فإن نتنياهو وضع خطة للتعامل مع الملف الإيراني النووي خلال الفترة القادمة.

وأفادت القناة أن نتنياهو عقد جلسات سرية مع قادة المستوى الأمني وقرر في ختام هذه المناقشات رفع مستوى الاستعداد الإسرائيلي بشكل كبير لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، موضحة أن نتنياهو أطلع الإدارة الأمريكية وماكرون على الاستعدادات لشن هجوم على إيران.

وقال نتنياهو لبلينكن وماكرون: «إذا لم تتمكنوا من التعامل مع التطورات في إيران فستضطر إسرائيل للتحرك»، مضيفاً: «التهديد النووي الإيراني لن يتراجع إلا بعمل عسكري موثوق وذي مصداقية».

وأشار إلى أن العقوبات الاقتصادية على طهران ليست كافية، وبحسب القناة فإن إسرائيل بعثت برسائل إلى حماس وحزب الله بأنها مستعدة عسكرياً لأي عمل في غزة أو لبنان.