كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر في إمكانية اختبار أسلحة نووية، «وتلك معلومات متاحة بالفعل».

جاء ذلك خلال خطاب الرئيس الروسي أمام الجمعية الفيدرالية، الثلاثاء، حيث تابع الرئيس أن على وزارة الدفاع الروسية وشركة «روس آتوم» بالتالي أن تكونا على استعداد لاختبار أسلحة نووية، إذا ما قامت الولايات المتحدة بذلك أولاً.

وقال بوتين «نعلم على وجه اليقين أن بعض الشخصيات في واشنطن يفكرون بالفعل في إمكانية إجراء تجارب طبيعية لأسلحتهم النووية، مع الوضع في الاعتبار حقيقة أن الولايات المتحدة تطور أنواعاً جديدة من الأسلحة النووية»، مشدداً على أن روسيا «لن تكون أول من يفعل ذلك، ولكن إذا ما أجرت الولايات المتحدة مثل هذه الاختبارات، سنقوم أيضاً بذلك».