سجل الريال اليمني في تعاملاته المسائية، اليوم (الثلاثاء)، تحسناً متسارعاً مقابل العملات الأجنبية، بعد توريد السعودية مليار دولار إلى حساب البنك المركزي اليمني، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت مصادر مصرفية لـ«عكاظ» أن الريال اليمني استعاد عافيته، عقب نشر وكالة الأنباء السعودية خبر توريد مليار دولار إلى حساب البنك المركزي، موضحة أن سعر الدولار الواحد مقابل الريال اليمني انخفض إلى 1,100 ريال يمني في تعاملات المساء، بعد أن كان قد تجاوز الـ1,250 ريالاً للدولار الواحد، فيما انخفض سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني إلى 280، بعد أن كان قد تجاوز 340 خلال اليومين الماضيين.

وفي مناطق الحوثي انخفض سعر الدولار من 545 ريالاً للدولار الواحد إلى 540 ريالاً يمنياً، فيما سجل سعر الريال السعودي 142 ريالاً يمنياً بانخفاض قدره 3 ريالات.

وتوقع مراقبون اقتصاديون أن تسهم هذه الوديعة خلال الساعات القادمة في دعم الريال اليمني، ووقف كافة الأزمات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وتسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي للشعب اليمني.

وكانت وكالة الأنباء السعودية «واس» قد أوضحت انه وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وقّعت المملكة اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ (1,000,000,000) دولار، وقد تم إيداعه بالكامل لدى حساب البنك المركزي اليمني.

ويأتي هذا الدعم امتداداً لحرص حكومة المملكة، ودعمها المتواصل في مساندة اليمنيين تنموياً واقتصادياً، كما يأتي هذا الدعم تأكيداً من المملكة على وقوفها الدائم مع اليمن حكومةً وشعباً، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن الشقيق.

وتُسهم هذه الوديعة في تعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية مع صندوق النقد العربي كجهة فنية، ويهدف البرنامج لوضع خارطة طريق واضحة، ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً وتلامس احتياجاته، إضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.