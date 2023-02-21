وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم (الثلاثاء) وزارة الدفاع في بلاده وشركة «روساتوم» بإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن موسكو لن تكون أول من يُجريها.

وقال بوتين، اليوم الثلاثاء، في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية: «في حالة تنويهات الولايات المتحدة لاختبار الأسلحة النووية، يجب على وزارة الدفاع الروسية وشركة روساتوم الاستعداد لاختبار الأسلحة النووية الروسية»، مضيفاً: «إذا أجرت الولايات المتحدة اختبارات (نووية) فسنقوم بذلك».

وشدد الرئيس الروسي على أنه يجب ألا يتوهم أحد أنه يمكن هدم التكافؤ الإستراتيجي العالمي، مبيناً أن بلاده تعرف كل تفاصيل الولايات المتحدة بشأن انتهاء فترة الضمان لتطبيق الاستخدام العملي لأنواع معينة من الأسلحة النووية.

ولفت إلى أن بعض الشخصيات في واشنطن تفكر بالفعل في إمكانية إجراء تجارب طبيعية لأسلحتها النووية، بما في ذلك مراعاة حقيقة أن الولايات المتحدة تطور أنواعاً جديدة من الأسلحة النووية، محذراً من أنه لا ينبغي لأحد أن يكون لديه أوهام خطيرة بإمكانية تدمير التكافؤ الإستراتيجي العالمي.