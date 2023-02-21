فيما ناقش مع نظيره البولندي الجهود المشتركة واستقبال أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني، أكد الرئيس الأمربكي جو بايدن، اليوم (الثلاثاء)، أن حلف الناتو في أقوى حالاته وسنعمل على إضافة أعضاء جدد إلى الحلف.

وقال بايدن خلال جلسة مباحثات مع الرئيس البولندي أندريه دودا في وارسو: «الولايات المتحدة تحتاج إلى بولندا كما تحتاج بولندا لأمريكا، مشددا على مواصلة العمل على ضمان أمن أوروبا، مؤكداً أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا لا يتزعزع».

من جهته، أكد الرئيس البولندي، أن العالم الحر لن يترك أوكرانيا بمفردها، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا تحمل دلالات مهمة. وقال دودا: «بولندا آمنة بسبب وجود القوات الأمريكية».

وكان الرئيس البولندي استقبل بايدن أمام القصر الرئاسي اليوم قبل أن يعقدا اجتماعا ثنائيا حضره كبار المسؤولين، ومن المقرر أن يشارك بايدن غداً دودا وقادة آخرين من مجموعة بوخارست التسعة، التي تضم تسع دول في شرق ووسط أوروبا وهم الحلفاء الشرقيون في حلف شمال الأطلسي، لتأكيد دعمه الثابت لأمنهم.

وسيتحدث الرئيس الأمريكي عبر الهاتف مع قادة المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، حسبما أفاد البيت الأبيض. كذلك، يُنتظر المستشار الألماني أولاف شولتس في واشنطن في الثالث من مارس.