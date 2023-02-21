تسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية يوم الإثنين 6 فبراير وكانت بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر بتقسيم قرية ديميركوبرو في ولاية هاتاي التركية إلى نصفين.

وأوضح تقرير لموقع «تي آر تي» التركي، أن قرية ديميركوبرو في ولاية هاتاي والتي كان يقطنها ألف شخص، قد انقسمت لنصفين بفعل الزلزال المدمر.

وذكر الموقع عن أحد سكان القرية أن البيوت غرقت في الأرض بمعدل 4 أمتار، مضيفا: «كانت الأرض حرفيا ترتفع وتنخفض».

وأكد سكان القرية أن الزلزال تسبب باندفاع كميات من المياه من تحت الأرض التي انخسفت 30 مترا في مواقع عديدة.

وأوضح أحد عمال بناء في القرية عن ما حدث، موضحا أن الأرض كانت تقفز والمياه تتدفق بسرعة، مضيفا أن السكان اتجهوا لمكان التجمع الذي حددته السلطات سابقا لمثل هذه الكوارث، إلا أن المكان لم ينجو أيضا من الزلزال.

يذكر أن ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا بلغ أكثر من 40 ألف قتيل، بينما لا يزال عشرات آلاف المصابين يخضعون للعلاج.