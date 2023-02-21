حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من سياسة خلفه الرئيس جو بايدن بشأن أزمة أوكرانيا، مرجحاً أنها قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. ونقلت وكالة «تاس» الروسية، اليوم (الثلاثاء)،عن ترمب قوله على حسابه في شبكة «تروث سوشيال»: «إذا شاهدت وفهمت التحركات التي يقوم بها بايدن في أوكرانيا، فهو بشكل منهجي، ولكن ربما دون علم، يدفع بنا إلى ما يمكن أن يكون قريباً الحرب العالمية الثالثة.. ما مدى جنون ذلك؟».وتأتي تصريحات ترمب بعد زيارة مفاجئة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أمس (الإثنين)، لتأكيد دعم واشنطن والغرب مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني، وسط توقعات بأن يطول أمدها في ظل تمسك كل جانب بمطالبه.وتعهد بايدن خلال الزيارة بتسليم كييف عتاداً عسكرياً جديداً من ذخائر مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات للمراقبة الجوية.وكان ترمب، قال في تصريحات خلال تجمع حاشد في فلوريدا، أمس: إنه في حال إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة فسيتصل على الفور بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ويرتب اجتماعاً لحل الوضع حول أوكرانيا فى أسرع وقت ممكن.