أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي وقوع 20 هزة ارتدادية في أعقاب الزلزال الجديد الذي ضرب ولاية هاتاي جنوب تركيا مساء اليوم (الإثنين)، موضحاً في أول أحصائية إصابة 8 أشخاص. وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو تلقي معلومات عن وجود دمار في منطقتي سمنداغ وديفني جراء الزلزال الجديد، فيما دعت إدارة الكوارث والطوارئ التركية مواطني بلادها إلى الابتعاد عن السواحل كإجراء وقائي ضد مخاطر ارتفاع مستوى البحر.

وضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجة مساء اليوم ولاية هاتاي جنوب تركيا، وامتدت آثارهما إلى مناطق الشمال السوري، كما شعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين ومصر.

وقالت وسائل إعلامية إن الزلزالين تسببا في انهيار مبانٍ في ريفي إدلب وحلب خصوصاً مدينة الأتارب التي سقط فيها عدد من الجرحى، مبينة أن فرق الدفاع المدني دعيت إلى التوجه إلى مدينة الأتارب نظراً لوجود أشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

وأفاد الدفاع المدني السوري بأن عدداً من المباني المتصدعة في خربة الجوز والحمزية والملند وبيت صوفان غربي إدلب انهارت جراء الزلزالين الجديدين، لافتاً إلى أن المباني المنهارة متصدعة وغير مأهولة.

وشعر سكان مدن مرسين وأضنة وأنطاليا وكهرمان مرعش بالزلزال الجديد الذي ضرب ولاية هاتاي التركية، ما أجبر الكثير من السكان على ترك المباني والفرار إلى أماكن مفتوحة.

وتحدثت وسائل إعلامية عن سماع أصوات انهيارات مبانٍ في مدينة هاتاي، مبينة أن السلطات أخلت مستشفى مصطفى كمال في هاتاي وتجري عمليات البحث والإنقاذ عن عالقين تحت الأنقاض في المدينة.

في غضون ذلك، قالت وكالة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» عبر حسابها على الإنترنت، إن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ومركزه قضاء «دفنه» في ولاية هطاي ووقع في تمام الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 16.7 كيلومتر، فيما وقع الثاني بعد 3 دقائق من الأول وبقوة 5.8 درجة في قضاء «صمنداغ» بهطاي وعلى عمق 7 كيلومترات.

ونقلت وكالة الأبناء التركية (الأناضول) عن والي هطاي رحمي دوغان قوله إنهم يتلقون بعض البلاغات عقب الزلزال الجديد ويواصلون التحريات اللازمة.