أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، اليوم (الإثنين)، عن هزة أرضية قوية جديدة شعر بها سكان تركيا وسورية ولبنان وفلسطين، فيما أوضحت إدارة الكوارث التركية أن الهزة الأولى قوتها 6.4 ومركزها منطقة دفني في هطاي، والثانية بقوة 5.8 درجة.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن الزلزال الجديد دمر أبنية كانت آيلة للسقوط في أنطاكية، في حين قال المركز الوطني السوري للزلازل إنه سجل هزة أرضية بقوة 6.3 درجة بمركزها إسكندرون عند الحدود مع تركيا.

وأفادت مصادر في لبنان والأردن وفلسطين أن المدنيين شعروا بالزلزال وفروا إلى الشوارع، ووفقاً لمصادر إعلامية فإن هناك ازدحاماً مرورياً في مناطق بلبنان بعد هروب المواطنين للشوارع جراء الهزة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في وقت سابق إن فرق الإغاثة تمكنت حتى اليوم من إنقاذ 114,834 شخصاً من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن أردوغان قوله إن أعمال تحديد حجم الأضرار على وشك الانتهاء، مضيفاً أن السلطات تمكنت من تدبير المأوى لمليون و684 ألفاً من المتضررين من الزلزال، وقال الرئيس التركي «في غضون عام سننقل مواطنينا القاطنين في الخيم والمنازل سابقة التجهيز إلى شقق دائمة»، مبيناً أن الحكومة تهدف في المرحلة الأولى لتخصيص 100 ألف منزل سابق التجهيز في منطقة الزلزال، مع إمكانية رفع العدد إلى 200 ألف إذا اقتضى الأمر.

وذكر الرئيس التركي أنه سيتم تقديم مساعدات بقيمة 2.5 مليار ليرة لجميع المناطق المنكوبة خلال فبراير في صورة دعم للوقود والأسمدة.